Helene Fischer & Vanessa Mai: Knallharte Abrechnung!

Die Vergleiche mit Helene waren "toxisch"

In ihrem neuen Buch "I Do It Mai Way“ verrät Vanessa, dass die ständigen Vergleiche mit Schlager-Queen Helene Fischer sie sehr belastet haben. "Helene wurde von anderen Menschen zum Maßstab meiner Leistung, meiner Arbeit gemacht – ja geradezu beschworen", schreibt sie. Heute weiß die Sängerin, dass die ständigen Vergleiche wahnsinnig ungesund für sie waren. "Ich war eine Newcomerin, die mit demselben Maßstab gemessen wurde wie eine Frau, die über Jahrzehnte hinweg aufgebaut worden war und nun der hellste Stern am Schlagerfirmament war. Aber das war mein Bezugspunkt, nach dem ich mich ausrichtete. Meine Wahrnehmung war sehr verschoben damals."

Heute hat die 30-Jährige einen klareren Blick auf die Dinge, die sich damals abgespielt haben. "Ich habe Helene immer verehrt. Aber weil ich ständig mit ihr verglichen wurde, tat ich das irgendwann auch selbst. Nicht auf eine gesunde Art, sondern auf eine toxische", erklärt Vanessa im Gespräch mit "Bild".

So sah Helene Fischer früher aus: