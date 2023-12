Helene Fischer: Verrät sie HIER etwa ihre Pläne zu Baby Nr.2?

Von diesem Auftritt sprach jeder: Bei der letzten "Wetten, dass ..?"-Sendung überraschte Helene mit einem funkelndem Outfit und einem Duett der Extraklasse. Doch nicht nur die Gesangseinlage sorgte für Gesprächsstoff, sondern auch Helenes ungewohnt private Einblicke. Die kitzelte Thomas Gottschalk gekonnt aus ihr heraus. Denn er ist dafür bekannt, dass er auch gerne mal etwas frechere Fragen stellt. Während es sich kaum ein Journalist trauen würde, bei Helene die Baby-Frage stellen, poltert Gottschalk direkt mit der Tür ins Haus. "Du kannst auch gleich erzählen, dass du wieder schwanger bist, wenn du möchtest" so der Showmaster und spielte damit auf Helenes letzten Auftritt an, bei dem die 39-Jährige sichtlich schwanger war – damals mit der kleinen Nala, die heute schon ein Jahr alt ist. Ob sie also wieder schwanger ist?