Helene Fischer: Wundervolle Beichte vor Weihnachten

Sender RTL begleitete Helene jetzt bei ihren Vorbereitungen in Kanada zu ihrer "Rausch live"-Tour. Dort wird momentan fleißig mit den Akrobaten des Cirque du Soleil trainiert. In den Pausen gab sie jedoch überraschend intime Einblicke. "Ich bin natürlich gereift. In meinem Privatleben hat sich einiges getan", erzählt die Sängerin. Sie sei momentan "glücklicher denn je." Weiter schwärmt sie: "Ich bin definitiv angekommen. Auch als Frau."