Henning Baum: Belogen & betrogen! Jetzt kommt alles ans Licht

Denn im Liebesparadies gibt es dunkle Wolken: "Nicht mal seine Kinder aus seiner Ehe mit Corinna Baum waren dabei." Die Erklärung liegt wohl in der Vergangenheit: Hennings erste Ehefrau, Corinna, war damals mit Christiane befreundet! Corinna war einst bei der Osteopathin Christiane Patientin, freundete sich mit ihr an, vertraute ihr ihre "Eheprobleme" mit Henning an. Als dieser Rückenprobleme hatte, empfahl Corinna ihm ihre Osteopathin, die zur "Freundin der Familie" wurde. Später zog Henning Baum bei Corinna aus – er war längst mit Christiane zusammen!