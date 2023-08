Henning Baum: Heimliche Hochzeit! Er hält sein größtes Glück geheim

Bei einem Interview wird Henning Baum auf den schönen Ring angesprochen, wie "Das Neue" berichtet. Der "König von Palma"-Star weicht aus, bedeckt mit seiner rechten Pranke das zarte Ehe-Symbol und faselt was von seiner fetten Taucheruhr. In einem anderen Gespräch redet er dann wieder von seiner "Frau". Das sind doch Zeichen, dass er zu seiner Lebensgefährtin Christiane Meyer heimlich Ja gesagt hat.

Der Schauspieler ist seit über sechs Jahren wieder in festen Händen. Aber er verrät nur so viel: "Das Leben ist in sich widersprüchlich. Der eine Teil ist traurig, der andere ist schön. So traurig die Trennung war und ist – so schön ist meine neue Beziehung." Trotzdem hängt er die Liebe zu der Kölner Physiotherapeutin Christiane nicht an die große Glocke. Henning Baum ist ein gebranntes Kind.

Ihm steckt die hässliche Trennung von seiner ersten Frau Corinna 2017 noch in den Knochen. Damals wurde öffentlich viel schmutzige Wäsche gewaschen. Er stand plötzlich als der miese Ehemann da, der die Mutter seiner Kinder eiskalt betrogen hat. Diesen Fehler will der blonde Hüne nicht noch einmal begehen.

Doch will Hennings Liebste auf Dauer unsichtbar bleiben? Kaum vorstellbar, dass eine Frau das lange mitmacht. Irgendwann möchte auch sie ihr offizielles Liebesglück mit dem TV-Star der ganzen Welt präsentieren. Glück vermehrt sich schließlich, wenn man es teilt…