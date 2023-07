Henning Baum & Annette Frier: Eindeutige Fotos aufgetaucht! Seine starken Arme umschließen sie

Lachend schmiegt sich Annette Frier (49) in seine starken Arme. Der blonde Hüne strahlt dabei über das ganze Gesicht, zieht die zarte Schauspielerin fest an sich. Jeder auf dem Event in Köln spürt, wie die Luft zwischen den beiden knistert. Hach, der "König von Palma"-Star ist ganz in seinem Element!