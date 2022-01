Henrik Stoltenberg: Erstes Statement zu "Totem Winkel"-Eklat!

So ist das also...aber was waren das dann für flüsternde Worte, die hinter dem Busch gefallen sind? Dazu hat Henrik ebenfalls eine Erklärung parat: "Und zu dem Satz 'Gut machst du das!' Sie stand 2 Meter von mir weg und ist elegant über den Kübel gestiegen! Ich weiß es hört sich verrückt an aber die Wahrheit!"

Na wenn ihm das einmal seine Freundin Paulina glaubt...die ist jedoch selbst kein Unschuldsengel und vergnügt sich gleichermaßen wild mit Verführer Dominik. Ob Henrik und Paulina wirklich am Ende die Show als Paar verlassen werden wird immer fraglicher. Die Zuschauer dürfen jedoch weiterhin gespannt bleiben, was in den Villen noch weiter passiert...

Bei wem Fans ebenfalls gespannt sind, ob sie denn nun wirklich ein Paar sind, sind Valentina Pahde und Rúrik Gíslason. Mehr dazu erfährst du im Video: