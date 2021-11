Temptation Island VIP: Jetzt ist es raus! Henrik Stoltenberg & Paulina Ljubas getrennt

In einer Story auf Instagram verrät Henrik nun seiner Community, wie er sich seine Zukunft vorstellt. Dabei geht er auch auf seinen größten Wunsch ein: Eine eigene Familie zu gründen! So plaudert er aus dem Nähkästchen, dass er gerne zwei Kinder hätte, einen Sohn mit dem er Fußball spielen könnte und eine Tochter. Zudem wäre sein Kindheitstraum mit seiner Familie dann einmal in die Subtropen zu leben. Dafür würde er alles geben. Soweit so gut. Ein Detail zu seiner Familienplanung macht jedoch stutzig. Denn er behauptet dafür "muss natürlich noch die richtige Frau kommen". Aha, hat er mit Paulina etwa noch nicht die richtige Frau für die Familiengründung gefunden? Klingt, als könne er sich seine Wunschzukunft nicht mit der "Köln 50667"-Beauty an seiner Seite vorstellen. Damit ist wohl klar, nach "Temptation Island VIP" muss es zwischen beiden nicht mehr das Gleiche gewesen sein, wie davor. War sie es nicht, die er als "die erste Frau in die er sich wirklich verliebt hat" betitelte? Diese Liebe scheint nun wohl verflogen zu sein. Bleibt abzuwarten, was die beiden nach dem Staffel-Ende noch zu ihrer Beziehung zu sagen haben...

Auch zwischen Melanie Müller und ihrem Mann Mike Blümer scheint der Haussegen ordentlich schief zu hängen, wie neue Fotos der Mallorca-Sängerin nun offenbaren. Mehr dazu im Video: