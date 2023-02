Henrik Stoltenberg: Wegen Nazi-Parolen - harte Konsequenzen für den "Love Island"-Star

Wie die "Bild" sowie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichteten soll Henrik Stoltenberg am 9. Juli 2022 Nazi-Parolen wie "Heil Hitler!" aus dem Fenster seiner kölner Wohnung gerufen haben. Dabei wären zwei Polizisten auf der Straße vorbei gelaufen und damit direkten Zeugen gewesen. Einige Wochen später sei er bei einem Club-Besuch mit Aussagen wie "Scheiß Kanaken! Man müsste den allen den Hals abschneiden" auffällig geworden. Ein Verhalten, das weder das Gericht noch der Sender RTL dulden.

Obwohl sich Henrik Stoltenberg wohl aktuell mitten in den Dreharbeiten zu neuen Folgen von "The Real Life #nofilter" befand, zog RTL nun radikal die Reißleine und verkündete auf Instagram: "RTL+ und Filmpool legen großen Wert auf Fairness und Toleranz und wir distanzieren uns in aller Form von diskriminierenden oder beleidigenden Äußerungen. Aus diesem Grunde haben wir den aktuellen Dreh mit Henrik Stoltenberg sofort abgebrochen. Außerdem haben wir entschieden, alle Folgen von 'The Real Life #nofilter', 'Love Island' und 'Temptation Island VIP', in denen Henrik Stoltenberg mitwirkt, auf RTL+ zu entfernen." Da hat sich der Reality-TV-Star mit seinem Verhalten wohl keinen Gefallen getan.

