Herzogin Camilla: Große Sorge! Ihre Kräfte schwinden langsam

Die Sorge war groß, als der Palast gegenüber der britischen Zeitung "The Guardian" verlauten ließ: "Ihre königliche Hoheit, die Herzogin von Cornwall, wurde positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich in Selbstisolation." Doch die Alte ist Camilla noch immer nicht. Wie die Herzogin nun verriet, leidet sie an Spätfolgen der Infektion. Das sogenannte Long-Covid beschert der 74-Jährigen ordentlich Probleme, wie sie nun gegenüber dem US-Magazin "Hello!" ausplauderte: "Es hat mich alleine drei Wochen gebraucht, bis ich wieder klargekommen bin. Meine Stimme kann gleich weg sein und es kann sein, dass ich anfange, zu husten und zu spucken."

Auch die Teilnahme an offiziellen Terminen ist für Camilla noch schwierig. Bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt beschrieben sie die Medien als müde und abgeschlagen wirkend. Die 74-Jährige sagte sogar Termine ab, wie das Cheltenham Festival. Eigentlich sollte die Herzogin bei dem berühmt-berüchtigten Pferderennen einen Pokal überreichen. Doch dazu kam es aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht. Die britische Zeitung "The Sun" zitiert eine Quelle, laut der Camilla ihre Kräfte sorgsam einteilen muss.

Hoffentlich verbessert sich der Zustand von Herzogin Camilla bald. Gute Besserung!