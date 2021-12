Herzogin Kate: Intime Einblicke! Das wusste bisher keiner über sie

Hundefreundin

Von ihrem Bruder James bekam sie den Cocker Spaniel Lupo († 8) geschenkt. Nach dessen Tod zog 2021 ein neuer Welpe bei ihr ein. Sie liebt Hunde sehr und möchte, dass ihre Kinder durch ein Haustier Verantwortung lernen.

Ingwer

Sie schwört auf die Wurzel! In ihren drei Schwangerschaften halfen Ingwerkekse gegen schlimme Übelkeit. Auch sonst liebt sie Ingwer – als Tee, als Zutat in asiatischen Speisen und bei ihrem geliebten Sushi.

Jane Austen

"Stolz und Vorurteil", "Emma", "Sinn und Sinnlichkeit" – ihre Bücher gelten als Innbegriff der Romantik. Die Schriftstellerin Jane Austen (1775 – 1817) ist sogar eine Vorfahrin von Kate, eine Cousine elften Grades!

Kenia

Sie liebt das afrikanische Land, weil William ihr dort die Frage aller Fragen stellte. Den Verlobungsring trug er drei Wochen lang im Rucksackurlaub bei sich, bevor er am Rutundusee vor Kate auf die Knie fiel.

Laura Mercier

Bei ihrer Kosmetik schwört sie seit Jahren auf Produkte von Laura Mercier. Ihren strahlenden Teint verdankt sie der getönten Tagescreme "Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector"

Modeberaterin

In Kleiderfragen hört sie auf Virginia Chadwyck-Healey. "Kates Geheimwaffe", heißt es über die Stylistin, die zuvor 12 Jahre bei der "Vogue" gearbeitet hat.

Nagellack

Für die Damen am englischen Königshaus ist farbiger Nagellack tabu. Natürliche Farbtöne sind aber gestattet. Kate schwört auf "Allure" von Essie (ca. 8 Euro).

Orange Blossom

Der zarte Hauch von Orangenblüten und Wasserlilie ist der Lieblingsduft der Herzogin. Das Parfüm „Orange Blossom“ von Jo Malone (100 ml) kostet 115 Euro.

Popcorn

Schokolade, Weingummi, Kuchen? Süßes verkneift sich die disziplinierte Herzogin, aber bei Popcorn wird sie schwach.

Querfeldeinlauf

Schon als Mädchen war sie sehr sportlich – eine ausdauerstarke Athletin, die beim Querfeldeinlauf regelmäßig alle abhängte! Ebenso gut war – und ist – sie auch im Hockey und auf dem Tennisplatz.

Rotwein

Nur selten kommt Kate dazu, sich abends mal ein Glas ihres geliebten Rotweins Merlot zu gönnen. Was aber nicht heißt, dass sie nichts verträgt. Es gibt Gerüchte, dass sie schon ihren Mann unter den Tisch getrunken hat. Na ja, das geschah sicher damals im jugendlichen Überschwang!

St. Andrews

An der schottischen Elite-Universität studierte Kate erst Psychologie, dann Kunstgeschichte. Dort lernte sie im Herbst 2001 auch den jungen Prinz William kennen. Erst wohnten sie zusammen in einer Wohngemeinschaft – dann funkte es zwischen ihnen.

Tom Cruise

Als Mädchen schwärmte sie für ihn und hatte ein Plakat seines Films "Cocktail" im Zimmer hängen. Mittlerweile traf sie den Hollywood-Star mehrfach, zuletzt im Sommer beim Tennisturnier in Wimbledon.

Uhr

Zum dritten Hochzeitstag 2014 bekam Kate eine ganz besondere Armbanduhr von ihrem Ehemann geschenkt. Und zwar eine "Ballon Bleu" aus Edelstahl von Cartier (Preis: 5350 Euro). Eine besondere Geste! Denn seine Mutter Prinzessin Diana († 36) trug ebenfalls eine Uhr von Cartier. Sie schenkte ihrem Sohn William ebenfalls einen Zeitmesser der französischen Nobelmarke – mit einer liebevollen Gravur.

Vegetarisch

An zwei bis drei Tagen pro Woche verzichtet sie komplett auf Fleisch, weil es gesünder ist. Kate liebt frisches Gemüse und isst gern vegetarisch.

Waity Katie

Das war ihr Spitzname, als sie "nur" die Freundin von Prinz William war. Übersetzt heißt "Waity Katie" so was wie "Kate in Wartestellung". Böse Zungen behaupteten, dass sie auf der faulen Haut läge und nur auf den Ehering warte. Sie lächelte den Spott weg und bewies seither, wie fleißig, diszipliniert und pflichtbewusst sie ist!

X-T3

So lautet die Bezeichnung ihrer Fujifilm-Kamera, mit der sie am liebsten Bilder macht. Fotografieren ist ihr großes Hobby und ihre Leidenschaft! Viele Profis attestieren ihr auch echtes Talent. Die ersten Fotos schoss die kleine Kate unter der Anleitung ihres Vaters Michael (72). Heute veröffentlicht sie Familienporträts – und 2021 sogar einen Bildband ("Hold Still").

You Are The One That I Want

Das ist ihr absolutes Lieblingslied aus dem Film "Grease" mit John Travolta und Olivia Newton-John. Mit Prinz William tanzte sie dazu auch am Abend ihrer Hochzeit.

Zusammenhalt

Familiensinn und Loyalität hat Kate von Kindesbeinen erlebt und gelernt. Die Middletons haben bis heute eine liebevolle und enge Beziehung zueinander. Das gibt die Herzogin jetzt an ihre Kinder weiter. Diese Charaktereigenschaft hat übrigens auch die Queen sofort an ihr begeistert.

