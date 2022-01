Herzogin Kate: Jetzt ist es offiziell! Sie wird die nächste Königin

Kate soll es richten. Sie wird von den Briten voll akzeptiert: "Sie macht immer alles richtig. Sie lässt sich nichts zuschulden kommen, versucht, perfekt zu sein, und zwar gern. Sie geht auf in ihrer Rolle, hat ihren Platz gefunden und ist nach der Queen und William die drittbeliebteste Person des Königshauses."

Prinz Charles, den eigentlichen Thronfolger, lehnt dagegen über die Hälfte der Briten als zukünftigen König ab. Er gilt als launenhafter Snob, vor allem aber verzeihen ihm viele seine Treulosigkeit gegenüber Diana nicht. William dagegen gilt als integer, er liebt seine Frau, schützt sie. Er nimmt seine royalen Pflichten ernst, zeigt dabei aber, anders als sein Vater, Gefühl. Er und Kate engagieren sich für psychische Gesundheit, soziale Gerechtigkeit. Aber wird Charles, wenn es so weit ist, einsichtig das Zepter an seinen Sohn weiterreichen? "Charles wird sein ganzes Leben lang darauf getrimmt, König zu sein – nein, das wird er sich nicht nehmen lassen!", so Karen Webb.

Charles kann König werden, Camilla (74) aber kaum Königin der Herzen wie einst Diana. Schauen wir noch einmal genauer auf Kates Porträt: Sie trägt Dianas Ring, Dianas Ohrringe. "Kate selbst hält sich mit dem Kleid und dem Haar zurück – so kann der Schmuck umso mehr wirken. Es ist eine Hommage an Diana, der dieser Job ja eigentlich gebührt hätte. Es zeigt: Kate wird einmal in diese Fußstapfen treten und Königin werden." Kate, in der die Königin der Herzen weiterleben kann...