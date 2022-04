Herzogin Kate & Prinz William: Es wird ein süßes Mädchen

Als sie auf Jamaika von einem süßen Mädchen begrüßt wurde, platzte es aus ihr heraus: "Ist die niedlich, die Kleine. Da ist meine Vorfreude gleich noch viel größer …" Was sie damit genau meinte? Da braucht man wirklich nur noch eins und eins zusammenzählen. Auch lehnte die Herzogin dankend die Kostprobe eines jamaikanischen Rums ab, den man ihr anbot. Stattdessen wurde ihr ein alkoholfreier Cocktail gereicht.

Man kann sich nur mit Kate freuen. Sie hat sich schon so lange ein viertes Kind gewünscht. Und ein Mädchen erst recht. Zwei und zwei – das ist doch geradezu perfekt. Zwar fasste sie sich in unbeobachteten Momenten öfter an den Bauch, doch es schien ihr blendend zu gehen. Vielleicht bleibt die Herzogin ja dieses Mal von der schlimmen Übelkeit verschont