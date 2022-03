Charlène von Monaco: Traurige Gewissheit! Sie hat im Palast keinen Platz mehr

Noch immer ist die Fürstin, die seit November wegen "seelischer und körperlicher Erschöpfung" in Behandlung war, nicht vollständig genesen. Doch immerhin geht es ihr besser, sodass sie ihre Therapie in Absprache mit den Ärzten zu Hause bei ihren geliebten Zwillingen Jacques und Gabriella (7) fortsetzen kann. "Die nächsten Wochen sollen Fürstin Charlène erlauben, weiter an ihrer Gesundheit zu arbeiten, bevor sie sich langsam wieder ihren offiziellen Pflichten und Aufgaben widmet", meldet der Palast vorsichtig.

Und tatsächlich lässt Charlène es langsam angehen: Sogar den ersten möglichen Comeback-Termin ließ sie platzen und glänzte an Alberts Geburtstag durch Abwesenheit. Es wäre die perfekte Gelegenheit gewesen, sich wiedervereint mit Mann und Kids zu präsentieren und damit die hartnäckigen Krisengerüchte aus der Welt zu schaffen…

Aber selbst auf ihrem Instagram-Account – zuletzt ihr einziges Sprachrohr nach außen – blieb die Fürstin stumm, fand nicht einmal ein paar schöne, herzliche Worte für ihren Ehemann. Ein schwerer Fehler, den sich ihre Erzfeindin Nicole Coste sofort zunutze machte: Kaum war die Fürstin wieder im Lande, ließ die Ex-Geliebte einmal mehr durchblicken, wem ihrer Meinung nach der Platz an der Seite des Fürsten gebührt: Sie postete ein Foto von sich, Albert und dem gemeinsamen Sohn Alexandre, gratulierte Albert überschwänglich zum Ehrentag: "Die Welt wird dich als den Loyalen, den Würdigen, den KÖNIG erkennen …" So was gab’s noch nie! Ein unglaublicher Affront für Charlène – und eine deutliche Kampfansage, nach dem Motto: Hier bin ich, und hier bleibe ich. Und du kannst nichts dagegen tun…