Herzogin Kate: Unerträglicher Schmerz! William möchte kein 4. Baby mit ihr

Ihr sehnlichster Wunsch war immer ein viertes Baby – doch dieser Traum ist nun in unerreichbare Ferne gerückt. Und das liegt nicht daran, dass sie nach drei lebensgefährlichen Schwangerschaften auf Anraten ihrer Ärzte keine Kinder mehr bekommen soll. Prinz William und seine seelische Gesundheit sind der Grund!

Mit Tränen in den Augen gab er in einer BBC-Dokumentation preis, dass die Geburten seiner drei Kinder George (9), Charlotte (7) und Louis (4) zwar einerseits wundervoll und überwältigend, aber gleichzeitig auch Momente waren, die ihn am meisten beängstigt und überfordert hätten. "Da kommen Emotionen hoch, mit denen man niemals gerechnet hätte oder von denen man dachte, man wäre durch damit." Jedes Mal wurde ihm schmerzlich bewusst, wie sehr er seine eigene Mama bis heute vermisst! Jedes Mal wurde er daran erinnert, dass Diana († 36) ihm viel zu früh entrissen wurde und sie in diesen außergewöhnlich emotionalen Augenblicken nicht bei ihm sein konnte. "Es ist eine Ausnahmesituation, in der dir keiner helfen kann." Der Prinz hat den Verlust seiner Mutter nie wirklich verwinden können.

Das schmerzt vor allem auch Kate, die jedes Mal zusehen musste, wie ihr Mann nach den Geburten litt. Deshalb soll die Dreifach-Mama nach der erschütternden Baby-Beichte ihres Mannes, die fast wie ein Hilfeschrei wirkt, entschieden haben, auf ein weiteres Kind zu verzichten. Die Gefahr, dass bei ihrem geliebten William die seelischen Wunden wieder aufgerissen werden, ist wohl einfach zu groß …