Herzogin Meghan: Die deutsche Adels-Expertin Ulrike Grunewald wird ihr jetzt gefährlich

Warum Meghan so in Panik ist: Es werden definitiv neue Geheimnisse gelüftet werden. Adelsexperte Tom Quinn erklärt: "Meghans Möglichkeiten, auf die Doku zu reagieren, sind äußerst eingeschränkt. Wenn sie auf Kritik in der Sendung reagiert – und es wird definitiv Kritik geben –, wird sie damit nur noch mehr Kritik auf sich ziehen." Ja, die Herzogin zittert vor der Ausstrahlung – und wir freuen uns gespannt darauf. Wie sagt man so schön: Das sind die Geister, die Harry und Meghan selbst riefen.