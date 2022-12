König Charles: So reagierte er wirklich auf die Doku von Harry & Meghan!

Die "Netflix"-Doku von Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgte nicht nur unter Royal-Fans für Furore, auch der britische Palast war schockiert über die Aussagen, die die beiden Ex-Royals in ihrer Dokuserie tätigten. Wie Rebecca English, Royal-Redakteurin der Daily Mail, nun wissen will, waren viele in der britischen, königlichen Familie über manche Dinge, die in der Serie gesagt werden, "wütend und verletzt".

König Charles habe wohl nicht vor, sich in irgendeiner Form bei Harry und Meghan zu entschuldigen, jedoch würde der Monarch den beiden "immer die Türen offenhalten". Die britischen Royals wollen, der Redakteurin nach, nun erst einmal Ruhe bewahren und versuchen, weiterzumachen wie bisher.

