Herzogin Meghan: Erschreckende Vorwürfe von Thomas Markle

In einem neuen Fernsehinterview klagt er sein Leid über die abtrünnige Tochter: "Sie hat mich in Gedanken umgebracht und dann in Fernsehinterviews um mich getrauert." Aber er sagt auch: "Ich weigere mich, von ihr begraben zu werden!"

Thomas Markle geht diesen Weg und spricht im Fernsehen, weil er keinen anderen Weg mehr sieht, an Meghan heranzukommen. Er habe keine Telefonnummer mehr, keine Adresse, an die er sich wenden könnte. Das letzte Mal, dass er von ihr gehört hat, war 2018. Damals schrieb Meghan ihm einen wütenden Brief und forderte ihn auf, niemals wieder öffentlich über sie zu sprechen. "Es war so schrecklich und grausam“, erinnert er sich. Und: "Als sie mir diesen Brief schrieb, gab es keine Adresse, an die ich hätte antworten können."

Es bricht Thomas Markle das Herz, dass er keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter hat. Seine Enkel Archie und Lilibet hat er noch nie sehen dürfen. Die beiden Kinder kennen ihren Opa nicht einmal!

Sein emotionaler Appell an die Tochter: "Sag mir: Wie kann ich das in Ordnung bringen?" Thomas Markle ist verzweifelt. Ein Großvater, der nicht weiterweiß. Wenn Meghan sich jetzt nicht meldet, wie soll das dann nur enden?

