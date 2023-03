Herzogin Meghan: Große Überraschung! Prinz Harry hat sie bitter enttäuscht

Scheinbar soll Meghan "geldbesessen" gewesen sein und geglaubt haben, "dass er Hunderte von Millionen, wenn nicht sogar Milliarden wert sein würde". Denn so hatte sie geplant, sich ihren Lifestyle zu finanzieren, so Bower. "Meghan will in den großen Cadillacs fahren, die Privatjets auf Kommando. Im Moment muss sie sich diese Dinge selbst zusammenkratzen.", behauptet der Autor weiter.

Aus diesem Grund sorgte Meghan von dann an selbst für die Millionen - mit zahlreichen Medien-Deals.

