Herzogin Meghan: Horror-Szenen in L.A.!

Blitzlichtgewitter, Red Carpet Events und Jubel von allen Seiten – so in etwa haben sich Meghan und Harry ihr neues Leben in Hollywood wohl vorgestellt. Und tatsächlich schien es, als könnte der Plan aufgehen: Die Exil-Royals trafen mit ihren Klagen über die miese Behandlung durch das verstaubte Königshaus in den USA lange auf Verständnis. Doch spätestens mit Harrys Autobiografie "Spare" ist das Maß offensichtlich voll: Mit peinlichen Enthüllungen und seinem endlosen Rachefeldzug gegen seine Familie sorgt der Prinz für Befremden – auch bei den wichtigen Strippenziehern in Hollywood! Die Folge: Selbst ehemalige Unterstützer des Paares gehen auf Distanz.