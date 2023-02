Prinz Harry & Herzogin Meghan: Bittere Demütigung in aller Öffentlichkeit!

Als Herzogin Meghan ihrem Harry das Ja-Wort gab, hatte sie gehofft, sich schnell an das Leben als Royal zu gewöhnen. Doch die Zeit am britischen Hof hat sie psychisch so sehr belastet, dass sie ihre Koffer gepackt und zusammen mit ihrem Prinzen in die USA gezogen ist. Es ist also kein Wunder, dass die royale Familie nicht sonderlich gut auf sie zu sprechen ist...