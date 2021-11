Herzogin Meghan: Ihr Lügengerüst bricht endgültig zusammen!

Über ihre Anfänge als damals noch unbekannte Schauspielerin in Hollywood sagte Meghan: "Ich bin mit einem sehr, sehr alten Ford Explorer Sport zu meinen Castings gefahren. Bei dem ließen sich die Türen irgendwann nicht mehr mit dem Schlüssel öffnen. Also stellte ich mich hinten auf den Parkplatz, öffnete den Kofferraum und stieg hinein, zog die Klappe hinter mir zu und krabbelte über all meine Sitze." Eine witzige Story, die sofort für Gelächter sorgte und einmal mehr unterstreichen sollte, dass Meghan nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, sondern ganz unten anfangen musste. Doch die Story ist nicht neu. Exakt dieselbe Anekdote erzählte Meghan 2016 schon einmal in einem anderen Interview. Wort für Wort.

Ihre verhasste Halbschwester Samantha Grant enttarnte die Erzählung bereits als eiskalte Lüge: "Es war kein alter Explorer. Das war nur Drama. Ich glaube, Meghan will, dass die Leute denken, dass sie es als Schauspielerin schwer hatte. Aber unser Dad hat ihre Versicherungen bezahlt, ihr Auto, den Schauspielunterricht – und er hat dafür gesorgt, dass sie ein ziemlich angenehmes Leben hat."