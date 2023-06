Herzogin Meghan: In flagranti erwischt mit einem anderen Mann! Harry tobt vor Wut

Kurios: Das Gerücht, sie hätten eine Affäre miteinander, gibt es schon länger. Nun hat aber ein Magazin angeblich Beweise, dass beide etwas miteinander am laufen haben. Und zwar wird der Betrug sehr detailliert beschrieben: Prinz Harry, so wird berichtet, hätte beide in flagranti in der Villa in Montecito erwischt. Sein Sohn Archie soll aus dem Kindergarten angerufen haben, weil Mama nicht zum Abholen kam. Die war nämlich gerade mit etwas ganz anderem beschäftigt …

Seltsamerweise ist der Artikel des Magazins im Netz plötzlich nicht mehr auffindbar. Gelöscht? Hat Meghan versucht, alles zu vertuschen? Gründe dafür hätte sie genügend: Für ihr Image wäre eine Affäre natürlich Gift, und in den USA macht sich ein Seitensprung nicht gerade gut. Weder für die Karriere noch in einer Scheidungsakte, wenn es um knallharte Verhandlungen geht. Und Harry? Der kann einem als der Gehörnte richtig leidtun. Erst die Heimat futsch – und jetzt ist auch noch die Frau weg?