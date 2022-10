Herzogin Meghan: Jetzt nutzt sie Jennifer Aniston für ihre Zwecke aus

Die 41-jährige Prinzengattin sei "schon ganz aufgeregt“ und könne es „kaum erwarten, Jennifer zu treffen", plauderte ein Vertrauter jetzt laut "Intouch" aus. "Sie hofft, dass sie Freundinnen werden und zusammen Dinnerpartys veranstalten. Meghan ist ein riesiger Fan." Ob Jennifer ebenso heiß darauf ist, mit dem ehemaligen Serien-Sternchen Partys zu schmeißen, darf allerdings bezweifelt werden. Schließlich schätzt Jennifer ihre Privatsphäre, "mein Zuhause ist mein Rückzugsort, mein Safe Place. Ich bin gern für mich", sagte sie mal. Doch vermutlich wird Meghan nicht lockerlassen, denn in Jennifer könnte sie ihre letzte Chance wittern, doch noch den erhofften Zugang in die besten Hollywood-Kreise zu finden! Bisher hat das nämlich weniger gut funktioniert: Einstige VIP-Freundinnen wie Amal Clooney oder Adele sollen sich distanziert haben, nachdem der Umgang mit Meghan zuletzt immer schwieriger wurde und sie für immer neue Skandal-Schlagzeilen über das Königshaus sorgte. Das Ergebnis beschrieb ein Insider kürzlich im Gespräch mit „Life & Style“ so: „Meghan fühlt sich allein und isoliert in Montecito. Sie hat eigentlich keine Freunde mehr.“