Herzogin Meghan: Keine Zeit für Shitstorms!

Die Herzogin hat ein Image-Problem: Die Karriere kommt nicht in Fahrt, im Netz wird gelästert, Freunde wenden sich ab – und auch die Gerüchte über eine Ehekrise mit Harry halten sich hartnäckig. Man könnte verstehen, wenn sich die 42-Jährige da frustriert in einem ihrer vielen Schlafzimmer in Montecito verkriechen würde … Tut sie aber nicht, im Gegenteil!