Prinz Harry & Herzogin Meghan: Traurige Baby-News

Denn laut eines Insiders sollen die Sussexes bis zu ihrem geschäftlichen Absturz ganz andere Pläne geschmiedet haben: "Bevor es mit ihren Deals schiefging, dachten sie ernsthaft darüber nach, ein weiteres Baby zu bekommen", so die Quelle, "aber sie mussten einen U-Turn machen. Sie müssen sehr hart arbeiten, um ihre Marke zu retten. Im Moment sieht es wirklich nicht gut aus." Keine Frage, die Sympathiewerte der Ex-Royals sind im Keller, Business-Partner ziehen die Reißleine, da hat vor allem die Herzogin wohl keinen Kopf für weitere Familienplanung, zumal die Ehe mit Harry unter all dem Druck ohnehin zu wackeln scheint. Ein drittes Kind könnte der Beziehung womöglich wieder auf die Sprünge helfen, doch das lässt Meghans übersteigerter Ehrgeiz wohl nicht zu. Sie setzt auf Business statt Babyglück, versucht verzweifelt, an alte Erfolge anzuknüpfen: Aktuell soll sie an einem Comeback ihres Blogs "The Tig" arbeiten, mit dem Ziel, daraus ein Lifestyle-Unternehmen mit Millionenumsatz machen, will außerdem mit Unterstützung einer renommierten Künstleragentur wieder in Hollywood mitmischen. Und Harry? Besinnt sich ebenfalls auf bessere Zeiten und widmet sich verstärkt karitativen Projekten in Afrika. Auch er scheint mittlerweile ganz andere Prioritäten zu setzen als private Innigkeit mit Meghan …