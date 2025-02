Herzogin Meghan: Neuanfang! "Bin geschockt, dass wir es so lange geheim halten konnten"

Doch was genau steckt dahinter? "Ich freue mich, euch 'As ever' vorzustellen – eine Marke, die ich geschaffen habe und in die ich mein ganzes Herz gesteckt habe. 'As ever' bedeutet 'wie es schon immer war'", erklärt Meg und erinnert ihre Fans an die Zeiten, in denen sie den Lifestyle-Blog "The Tig" führte. "Dieses neue Kapitel ist eine Erweiterung dessen, was schon immer meine Liebessprache war, und verbindet auf wunderbare Weise alles, was ich schätze – Essen, Gartenarbeit, Unterhaltung, achtsames Leben und Freude am Alltag. Ich werde hier weiterhin Einblicke hinter die Kulissen mit euch teilen, während wir uns auf den Start vorbereiten", schwärmt sie.

"Ich konnte es in den letzten Jahren nicht auf die Art und Weise mit euch teilen, wie ich es wollte", gesteht die Ehefrau von Harry weiter. Ein kleiner Seitenhieb gegen ihre royale Familie? So oder so: Die Freude steht Meghan ins Gesicht geschrieben und jetzt will sie einfach nur nach vorne blicken, um sich endlich ihren großen Traum zu erfüllen ...