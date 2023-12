Herzogin Meghan: Scharfe Kritik gegen Kate!

Scobie gilt als einer der engsten Vertrauten von Meghan. Auch bei seinem Vorgängerwerk "Finding Freedom" von 2020 fungierte er als ihr Sprachrohr, um mit den britischen Royals abzurechnen, die sie und Prinz Harry damals angeblich zum Megxit gezwungen hätten. In "Endgame" konzentriert sich der Hass aber ganz besonders auf ein Mitglied des Königshauses: Prinzessin Kate. "Sie verbrachte mehr Zeit damit, ÜBER Meghan zu sprechen als MIT Meghan", behauptet Scobie in seinem Buch. Seit 2019 sollen die beiden Frauen kein Wort mehr miteinander sprechen. Kate habe in Meghan eine Rivalin erkannt, schreibt Scobie, würde sie deshalb konsequent meiden. Nicht mal zu Weihnachten gäbe es freundliche Nachrichten der Prinzessin. Und das, obwohl Meghan Geschenke für die Kinder von Kate und Prinz William schicken würden. Es folgen viele weitere Gemeinheiten – und ein Fazit: Kate sei "kalt".