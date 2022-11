Herzogin Meghan: "Sie ist schwierig" - Darum kam es wirklich zum Megxit

Eigentlich präsentiert sich der britische Adel immer als geschlossene Einheit. Erst als Herzogin Meghan das Königshaus betrat änderte sich das schlagartig, bis sie zuletzt Gatten Prinz Harry mit in die USA holte. Der königliche Historiker Robert Lacey verriet nun in seinem Buch "Battle of Brothers", dass das für die Royals der letzte Paukenschlag war: "Man muss sich klar machen, dass die ganze Strategie der Monarchie darauf basierte, dass sie zusammenhalten." Als die US-Schauspielerin in die royale Familie eintrat, habe sie in dieser alles verändert. Was genau der Grund war, erklärte der Autor wie folgt: