Herzogin Meghan: Enthüllt! Sie wollte die Beyoncé der Briten werden

Im Buch "Höflinge: Die verborgene Macht hinter der Krone" packt Autor Valentine Low über die Geschehnisse hinter verschlossenen, königlichen Türen aus. So soll vor allem Herzogin Meghan eine komplett verquere Vorstellung von ihrem Dasein als Herzogin an der Seite von Prinz Harry gehabt haben. Der Journalist zitiert in seinem Enthüllungsbuch einen Palast-Insider wie folgt zu Meghans Erwartungen an den royalen Titel: