Herzogin Meghan: Sie zeigt ihre hübschen Naturlocken

In den letzten Jahren hat Herzogin Meghan sich meistens mit glatten Haaren oder einem strengen Dutt gezeigt. Als Mitglied der Royals musste sie strenge Regeln befolgen und sich an diverse Outfit-Regeln halten. Seit sie mit Prinz Harry in die USA gezogen ist, kann sie endlich wieder frei entscheiden, wie sie sich kleiden und schminken möchte. Ein unglaubliches Stück Freiheit!