Herzogin Meghan: Steigt sie jetzt auch noch ins Erotik-Business ein?

Aber auch die Gwyneth-Fans regen sich mächtig über Meghan auf. So zeigt sich Gwyneth ganz Geschäftsfrau vor ihrem Laptop. Meghan zeigt sich ebenfalls ganz Geschäftsfrau vor ihrem Laptop.

In einem alten Goop"- Kochvideo steht Gwyneth in einer Küche, vor sich ein Teller mit Zitronen. Meghan zeigt sich in einer ganz ähnlichen Küche. "Oh mein Gott, sogar die Zitronen sind kopiert", so eine empörte Kritikerin. Nun will Meghan Kochbücher, Geschirr, Textilien, Konfitüre und anderes verkaufen. Vielleicht auch Kerzen?