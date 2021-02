Herzogin Meghan: Treffen mit der königlichen Familie ohne Prinz Harry

Auch wenn in der letzten Zeit immer wieder darüber berichtet wurde, dass zwischen Meghan und der royalen Familie tiefen Wogen klaffen sollen, soll Meghan in den vergangenen Wochen die Familie von Prinz Harry des Öfteren alleine via "Zoom" getroffen haben, um sich ein wenig auszutauschen. So heißt es: "Archie liebt es, an Zoom-Anrufen mit der Familie teilzunehmen und die Königin hat diese während des ganzen Lockdowns genossen." Von einem Streit kann also nicht mehr die Rede sein...