Queen Elizabeth: Jetzt kehrt sie dem Palast den Rücken

Seit 2020 soll Queen Elizabeth II. keine Nacht mehr im Londoner Palast verbracht haben. Mehr und mehr zieht sie sich in ländlichere Gebiete zurück, fernab vom Trubel der Großstadt. Der Buckingham Palace ist für sie schon lange kein Wohlfühlort mehr. Aussagen zu Folge ist er ihr mit 775 pompösen Räumen einfach zu groß. Aktuell fühlt sich die 95-Jährige nur an einem Ort so richtig wohl - nämlich auf Schloss Windsor. Was als Ferienresidenz für einige Tage begann, ist jetzt zu ihrem permanenten Zuhause geworden.

Doch es ist nicht nur das Schloss selbst, das es der Queen angetan hat, es sind auch die emotionalen Werte, die Schloss Windsor für sie zu einem Rückzugsort machen. Besonders nach dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip verbrachte sie viel Zeit dort, schließlich verbindet die Monarchin einige schöne Erinnerungen an ihren geliebten Mann mit diesem Ort. Adelsexperte Hugo Vickers verrät: