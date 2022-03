Menowin Fröhlich: Sein letzter Ausweg! Jetzt kann ihm nur noch ein Arzt helfen

Menowin Fröhlich fühlt sich schon lange nicht mehr wohl in seinem Körper. In den letzten Jahren hat der Ex-"DSDS"-Teilnehmer zugenommen und es einfach nicht geschafft, wieder in seine Wunschform zu kommen. Zwar hat er während seiner Zeit in der Entzugsklinik Sport für sich entdeckt und auch einiges an Gewicht verloren, doch ganz zufrieden ist er immer noch nicht.