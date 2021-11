Herzogin Meghan & Herzogin Kate: Jetzt fliegen die Fetzen!

Bald könnte sich der Kampf der Herzoginnen aber zuspitzen. Denn bei einer Preisverleihung in London zündete Prinz William laut "Closer" jetzt eine Bombe: "Ich freue mich, mitteilen zu können, dass der Earthshot Award 2022 in den USA stattfinden wird." Spätestens nächsten Herbst wird Kate mit ihrem Mann also in den USA sein – und damit in das Territorium von Meghan und Harry vordringen.

Möglicherweise passiert das sogar schon früher, wie Harrys Biograf Duncan Larcombe gegenüber der "Closer" vermutet. Für Meghan muss das eine Horrorvorstellung sein. Denn ihr ist bewusst, dass ihre Schwägerin auch in den Staaten ein deutlich besseres Image hat als sie, die Eisprinzessin. Doch die ehrgeizige Meghan wird vorsorgen und ihre eigenen Projekte vorantreiben. Um gut dazustehen im direkten Vergleich der Amerikaner. Ein Schachzug, den sie vermutlich viel ernster nimmt als ihr viel umworbenes Umweltbewusstsein...