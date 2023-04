Herzogin Meghan & Prinz Harry: "Es ist eine toxische Beziehung!" Diese Enthüllung verändert ALLES

Wie nämlich nun ein Trailer zeigt, der von "Channel 7" veröffentlicht wurde, will Meghans Verwandtschaft in dem Interview noch nie gezeigte Szenen aus dem Leben der 41-Jährigen teilen. Doch es kommt NOCH schlimmer! Vor allem Meghans Halbschwester lässt es sich nicht nehmen, in dem Interview erneut gegen die Ehe von Prinz Harry und Meghan zu sticheln. So wettert sie: "Sie sind wirklich ungesund füreinander. Es ist eine toxische Beziehung." Oh je! Wie Meghan und Harry wohl auf diesen erneuten Frontalangriff reagieren werden? Bis jetzt äußerten sie sich jedenfalls noch nicht dazu ...

