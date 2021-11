Herzogin Meghan & Prinz Harry: Pleite-Drama! Jetzt verlieren sie alles!

Und die Kosten für die Umgestaltung des Anwesens, Wasser, Strom, Lebensmittel und so weiter, sind da noch gar nicht enthalten. Gut die Hälfte von Harrys 36 Millionen Euro Vermögens soll jetzt schon weg sein.

Und Einnahmen? "Netflix" und "Spotify" drohen laut "Das Neue" die Verträge mit dem Paar zu kündigen, da bislang noch keiner erfüllt wurde. Vorschüsse auf die Deals im Wert von 150 Millionen Euro könnten daher zurückgefordert werden.

Das lasst Meghan kalt. Ihr Motto: Um Geld zu verdienen, muss man erst welches ausgeben. Also ging sie vor ihrer "Wohltätigkeits"-Reise nach New York auf Shopping-Tour: 80 000 Euro investierte die Herzogin allein für ihre Outfits. Vielleicht hätte sie dieses Geld lieber den hilfsbedürftigen Kindern geben sollen, denen sie im Stadtteil Harlem aus ihrem Buch "The Bench" vorlas...

Wenn Harry Meghan nicht bremst, ist sein ganzes Geld in einem Jahr weg. Der amerikanische Traum vom Royal zum Milliardär gehört – ohne ein Wunder – längst der Vergangenheit an!