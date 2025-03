Herzogin Meghan: Wahres Vorbild! An IHR sollte sie sich ein Beispiel nehmen

Hohe Erwartungen und bittere Enttäuschungen, Exil in den USA und dazu noch ein Bruder-Zwist? Das kommt einem sehr bekannt vor. Auch Meghan heiratete voller Ambitionen ins britische Königshaus ein und wandte sich am Ende verbittert von der Familie ihres Mannes Harry (40) ab. Angeblich, um in Ruhe und Frieden zu leben – ein Ziel, das sie jedoch immer wieder selbst sabotiert. Dafür instrumentalisiert sie auch gerne Harry, der mit Projekten wie seiner Skandal-Biografie weiter Öl ins Feuer gießt. Eine Versöhnung? Scheint in weite Ferne zu rücken. Dabei könnte es ganz anders laufen, wie Marie und Joachim beweisen.

Trotz Bruder-Zoff reiste der Prinz Anfang 2024 zum Thronwechsel nach Dänemark, um Frederik beizustehen und zu gratulieren. Wie das möglich war? "Wir sind weitergezogen", erklärt Joachim. Die Vergangenheit ruhen lassen, sich auf die Zukunft konzentrieren – ein Gedanke, der sicher auch Meghan guttun würde.

Harry scheint von dieser Idee begeistert zu sein. Am 15. Februar trafen die Sussexes auf Joachim und Marie bei den Invictus Games in Kanada. Am Spielfeldrand sah man die beiden Prinzen angeregt in ein Gespräch vertieft. Ob Harry sich Tipps von Joachim holte? Gut möglich. Eines ist jedoch klar: Ein Gespräch mit einem Leidensgenossen kann manchmal Wunder bewirken…