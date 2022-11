Prinz Harry: Erste Kapitel enthüllt! So schockierend ist seine Biografie wirklich

Am 10. Januar 2023 erscheint die Biografie von Prinz Harry und schon jetzt reiben sich Royal-Fans aus aller Welt erwartungsvoll die Hände. Worüber wird der Enkel der kürzlich verstorbenen Queen Elizabeth II. in seinem Buch "Spare" (deutsche Ausgabe: "Reserve") wohl sprechen? Seit der 38-Jährige mit Meghan Markle zusammen ist, häufen sich die Schlagzeilen um seine Person. Kein Wunder! Harry hat dem Palast den Rücken gekehrt, seine royalen Pflichten niedergelegt und seine Koffer gepackt, um mit seiner Ehefrau in die USA auszuwandern. Und dann gibt es da natürlich auch noch das skandalträchtige Interview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey, das für Wirbel gesorgt hat…