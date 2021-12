Gegensätze ziehen sich an – das beweisen zumindest Manuela und Ralf! Trotz aller charakterlicher Unterschiede sind der Berliner und die Dortmunderin ganz hin und weg voneinander. In den Flitterwochen lässt Ralf seine frisch angetraute Ehefrau das Tempo vorgeben und die gibt Vollgas in der Liebe. Für die spontane Manuela überwindet der 57-jährige Betriebswirt sich sogar dazu in Schluchten zu klettern und auf Pferden zu reiten. Auch sie schwärmt: "Jetzt kann ich wirklich sagen: 'Ich mag dich'. Ich freu mich auf das, was noch kommt." Sorgen Ralf und Manu etwa für ein Happy End im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick"?