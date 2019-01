Hochzeit auf den ersten Blick: Liebes-Aus bei Selina und Steve!

Reddit this

2017 traten die Buchhalterin Selina und der KFZ-Mechatroniker Steve bei " " vor den Traualtar. Doch jetzt haben sie ihre Ehe schon wieder auf Eis gelegt.

Das war der Trennungsgrund

In der gestrigen Jubiläumsfolge sich die beiden zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder - und fielen sich sofort in die Arme. Doch ihre Liebe hat trotzdem keine Chance mehr. "Es lag letztendlich an mir. Dieser kleine Funke ist nicht übergesprungen. Dagegen kann man leider nichts machen", erklärte Selina. Die beiden wollen aber trotzdem Freunde bleiben. "Schön, dass wir uns auf diesem Weg gefunden haben. Wir verstehen uns besser als davor", resümierte Selina. Steve konnte nur zustimmen: "Es ist eine besondere Freundschaft, weil wir uns auf besondere Weise kennengelernt haben. Das wird uns auch keiner nehmen können."

Selina: "Das geht nicht spurlos an einem vorbei"

Trotzdem fiel Selina und Steve die endgültige Trennung schwer. "Die Trennung war nicht leicht für uns. Wir hatten eigentlich eine super Basis, die wir stetig aufgebaut haben", gab er zu. Und auch Selina meinte: "Es war eine schwierige Zeit für uns beide. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Deswegen haben wir auch diese Zeit gebraucht für uns." Umso schöner, dass die beiden sich trotzdem noch so gut verstehen...