Hochzeit auf den ersten Blick: Zuckersüße Verkündung von Cindy und Alex!

Reddit this

Bei " " lernten sich Ex-"Bachelor"-Babe Cindy und ihr Alex vor dem Altar kennen - und lieben. Mittlerweile ist einige Zeit vergangen, doch die beiden schweben immer noch auf Wolke sieben. Deshalb macht Alex jetzt auf eine zuckersüße Ankündigung...

Cindy und Alex wollen nochmal heiraten

"Doppelt hält ewig!", platzt es aus ihm heraus. "Unsere erste Hochzeit fand unter ganz besonderen Umständen statt. Da wir diesen Tag gern mit all unseren Lieben wiederholen möchten (vor allen Dingen auch mit denen, die beim ersten Mal nicht dabei sein konnten), haben wir uns entschieden, uns ein weiteres Mal zu trauen."

"Hochzeit auf ersten Blick"-Christina & Marcel: Trennung nach 2 Wochen!

Alex: "Seid gespannt auf alles was noch kommen wird..."

Sogar der genaue Tag steht schon fest. Am 8. Juli 2021 ist es soweit - genau zwei Jahre nach ihrer ersten -Hochzeit. Die Vorbereitungen für den großen Tag sind momentan im vollen Gange. Die "Save the Date"-Karten wurden bereits verschickt. "Wir freuen uns, dass wir euch alle diesmal 'mitnehmen' können und seid gespannt auf alles was noch kommen wird..." Das klingt ja vielversprechend!

Bittere Bilder von vor ihrer Hochzeit aufgetaucht! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: