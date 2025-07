Hochzeitsglocken, Tränen & der erste Kuss: Das passiert in Folge 5 von "Die Bachelors"

In Folge 5 von "Die Bachelors" geht es heiß her – und das nicht nur wegen der südafrikanischen Sonne. Zwischen Hochzeitskleidern, Tränen und Küssen zeigt sich, dass die Gefühle der Kandidatinnen längst kein Spiel mehr sind. Doch so romantisch die Dates auch beginnen, am Ende müssen leider erneut zwei Frauen die Villa verlassen.