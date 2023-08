"Höhle der Löwen": Kampfansage! So tickt Neuzugang Tijen Onaran

"Ich bin streitbar, ich habe eine Haltung", kündigte die Investorin bereits vor ihrem Einstand an. Und ließ den selbstbewussten Worten beim Dreh prompt Taten folgen: Wie man hört, geht Tijen beim Werben um verheißungsvolle Kandidaten keiner Konfrontation aus dem Weg und weicht selten von ihrem Standpunkt ab.

Und genau deshalb kriselt es gewaltig in der Löwenhöhle, wie es aus Produktionskreisen heißt. Tijens rauer Umgangston sei unter den Kollegen bereits gefürchtet, und dass sie sich in der Runde als "offizielle Frauen- und Sexualbeauftragte" aufspiele, sorge ebenfalls für genervtes Augenrollen. Wie "Gründerszene" berichtet, soll Tijen, die sich für Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion am Arbeitsplatz einsetzt, ihre Mit-Löwen und Mit-Löwinnen vor laufender Kamera ermahnt haben, gefälligst korrekt zu gendern.

Und weil Unternehmer Nils Glagau ihren Vornamen mehrmals falsch ausgesprochen habe, sei sie aus dem Studio gestürmt, da sie sich diskriminiert fühlte …

Mit Tijen ist also nicht zu spaßen! Ob sie nun eine arrogante Zicke ist oder einfach nur verdammt viel Biss hat, daran scheiden sich die Geister. Vielleicht ist es ja einfach eine Mischung aus beiden Extremen, denn ohne kompromisslosen Ehrgeiz hätte es die Tochter türkischer Einwanderer wohl nicht unter die Top 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft geschafft.

"Das kann man von mir erwarten: Dass ich immer ehrlich, authentisch bin, immer auf den Punkt", beschreibt die Business-Lady sich selbst. "Auch immer jemand bin, die sich selbst kritisch hinterfragt." Das Investoren-Rudel sollte sich also besser an ihre schroffe und direkte Art gewöhnen. Denn sympathische Zurückhaltung kommt in ihrer Aufzählung nicht vor …