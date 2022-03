Horst Lichter: "Bares für Rares"-Aus! Die Würfel sind gefallen

"Wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich auf", sagte er in der "Bild am Sonntag". Der Star möchte zurück in alte Zeiten und hat dafür schon die Weichen gestellt: Mit Ehefrau Nada (50) ist er vom Schwarzwald wieder ins Rheinland gezogen, wo er einst die Leidenschaft fürs Kochen entdeckte. Vor der TV-Karriere stand er dort in der Oldiethek am Kohleherd, einem urigen Restaurant voller Sammlerstücke. Ohne Speisekarte und großen Rummel bekochte er hier seine Gäste – jeder Abend war unvergesslich.

Horst Lichter liebt eben besondere Momente im Kreis lieber Menschen, packt gerne mit an. Darum träumt er nun von einem "Bauernhof, bei dem ich die Dachrinnen sauber machen möchte", wie er der "Gala" erzählte. "Dieses normale Leben, das vielen langweilig erscheinen mag, ist für mich wunderschön." Es sei ihm gegönnt. Auch wenn das Publikum ihn schmerzlich vermissen wird...