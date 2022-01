Horst Lichter: Damit hat niemand gerechnet!

„Ich liebe es, bei meinen Autos und Motorrädern zu sein, zu putzen, zu machen, schöne Musik zu hören“, verrät er nun laut "Neue Post". Für ihn ist seine heimische Garage eine echte Oase der Erholung!

Ja, zwischen Reifen und Rasenmäher, Schrauben und allerlei Sammelsurium – mitten in seiner Männerhöhle – kann der TV-Liebling so richtig abschalten. Was dabei nicht fehlen darf? "Zigarettchen – Entschuldigung, ich rauche noch –, ein Tässchen Kaffee oder ein lecker Bierchen, und dann ist alles wunderbar", schwärmt er. "Ich nenne es 'Männer-Yoga'. Einen Tag ganz allein in meiner Garage. Einfach nur für mich sein, Klappe halten."

