Horst Lichter: Ehe-Fiasko! Wie lange kann Nada das noch ertragen?

Vernachlässigt Horst seine Nada?

Der Grund: Horst hat ein ziemlich zeitintensives Hobby. Sein Herz brennt für Fahrzeuge! "Für mich ist die Garage einfach ein Wohlfühlplatz. An Motorrädern und Autos herumzuschrauben, sie zu putzen und an ihnen zu basteln, ist für mich Seelen-Yoga", sagt Lichter im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen". "Wenn ich einen Kaffee dahabe und ein bisschen Musik im Hintergrund, dann kann man mich morgens in die Garage stecken und ich komme nachts erst wieder raus, wenn ich vor Müdigkeit kaum mehr gucken kann."

Und wo bleibt da noch Zeit für seine Nada? Auweia...