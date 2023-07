Horst Lichter: Lebensbeichte! Er will nicht länger schweigen

Das Leben besteht aus einem ständigen Auf und Ab. Diese Erfahrung musste auch Horst Lichter machen. Umso wichtiger ist es für den Moderator zu erkennen, wer oder was ihm Energie schenkt: "Ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, denen ich sehr viel Energie schenke und viel zu spät merke, dass sie Energieräuber sind. Dann sage ich aber auch rigoros: 'Stopp! Ende! Aus! Feierabend!' Zwischendurch muss man auch an sich selber denken, sonst geht man kaputt."

Eine schmerzliche Erkenntnis - doch so wichtig! Denn diese Kontakte führen den "Bares für Rares"-Moderator auf den richtigen Weg, wie er gegenüber "Auf einen Blick" erzählt: "Ich habe mich immer viel mit älteren Menschen umgeben, die mir erzählen, was sie im Leben gelebt, erlebt und überlebt haben. Aber genauso mit sehr vielen jungen Menschen. Ich will wissen: Wovon träumen sie, was sind ihre Ansichten? Mich treibt die Frage an: Wo geht die Welt hin? All dieses Einflüsse bringen mich dazu, beweglich zu bleiben und ständig zu prüfen, ob ich auf dem richtigen Weg bin."

Und dieser Weg hat Horst Lichter um einiges reicher an Wissen, Erlebnissen und Erfahrungen gemacht: "Das Wissen, das ich anhäufen konnte. Was habe ich alles erleben dürfen! Wie viel habe ich gelacht! Ich habe gelitten, geweint, tolle Menschen kennengelernt, alleine dieser Erfahrungsschatz ist ein schon ziemlich vollgeschriebenes Buch." Wer weiß, vielleicht folgt bald ein Buch von Horst Lichter...