Horst Lichter & Nada: Sie stehen vor den Scherben ihres Glücks

Horst entzieht sich seiner Frau

Die Lichters leben in einem idyllischen Vorort von Köln – doch statt Ruhe gibt es mächtig Ärger. Täglich kommt die Polizei vorbei, denn "es gibt ausreichend Menschen, die einen so hassen, dass sie dir Dinge schreiben, dich so bedrohen, dass es an die Kripo geht", berichtet Horst Lichter aufgeregt. Eine große Belastungsprobe für ihre Liebe.

"Meine Frau macht alles, damit ich nie auf Gedanken komme, dass ich prominent oder irgendwie anders bin." Sie behandelt ihn wie einen ganz normalen Mann. Und trotzdem zieht sich Horst Lichter immer mehr zurück. Am liebsten in seine Bibliothek in der Garage. "Es gibt tagsüber ein bis zwei Stunden, wo ich sagen kann, ich habe jetzt meine Ruhe und lese einfach."

Ausgerechnet vorm Fest der Liebe, entsteht nun der Eindruck, dass sich Horst Lichter seiner Frau immer mehr entzieht. Dabei sollten die jüngsten Ereignisse die beiden doch eher zusammenschweißen – leider ist das Gegenteil der Fall.

